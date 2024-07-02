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Сі Цзиньпін зустрінеться у Казахстані з путіним

02 липня 2024, 11:53
Сі Цзиньпін зустрінеться у Казахстані з путіним
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
В Астані відбудеться у засіданні Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва.
Лідер Китаю Сі Цзиньпін відбув із державним візитом до Казахстану, де також візьме участь у 24-му засіданні Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва та знову зустрінеться з очільником росії путіним.
 
Про це пише Укрінформ з посилання на свого кореспондента.
 
Саміт ШОС відбудеться 3-4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.
 
Для участі в ньому до казахстанської столиці прибудуть очільники країн-членів ШОС та країн спостерігачів і партнерів по діалогу, зокрема Путін та Індії Нарендра Моді, з якими Сі проведе окремі переговори.
 
Організатори заходу також очікують на приїзд генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
 
Після Казахстану Сі вирушить із дводенним держвізитом до сусіднього Таджикистану і 6 червня завершить поїздку до Центральної Азії.
 
Це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі здійснив європейське турне, впродовж тижня відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.

 

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