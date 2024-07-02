Сі Цзиньпін зустрінеться у Казахстані з путіним

В Астані відбудеться у засіданні Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва.

Лідер Китаю Сі Цзиньпін відбув із державним візитом до Казахстану, де також візьме участь у 24-му засіданні Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва та знову зустрінеться з очільником росії путіним.

Про це пише Укрінформ з посилання на свого кореспондента.

Саміт ШОС відбудеться 3-4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Для участі в ньому до казахстанської столиці прибудуть очільники країн-членів ШОС та країн спостерігачів і партнерів по діалогу, зокрема Путін та Індії Нарендра Моді, з якими Сі проведе окремі переговори.

Організатори заходу також очікують на приїзд генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.