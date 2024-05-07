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Сі закликав Макрона не критикувати Пекін через війну в Україні – Bloomberg

07 травня 2024, 10:33
Сі закликав Макрона не критикувати Пекін через війну в Україні – Bloomberg
Лідери Франції та Китаю закликали до всесвітнього припинення вогню під час Олімпійських ігор.

Голова Китаю Сі Цзіньпін закликав президента Франції Еммануеля Макрона не критикувати Пекін через війну в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа.

Макрон заявив, що безпеки в Європі не може бути без безпеки в Україні.

"Ми перебуваємо на історичному поворотному етапі, коли загрози досягли безпрецедентного рівня, а ризики глобальної фрагментації є значними", ‒ сказав Макрон під час бізнес-конференції, у якій взяли участь політики.

Сі відповів, що конфлікт можна вирішити лише шляхом переговорів за участю обох сторін, і застеріг від використання його як інструменту для критики Китаю.

"Ми виступаємо проти використання цієї кризи для покладання відповідальності на третю країну, заплямування її іміджу та розпалювання нової холодної війни", ‒ сказав Сі.

Макрон і Сі також закликали до всесвітнього припинення вогню під час Олімпійських ігор, які стартують у Парижі наприкінці липня.

Окрім того, Сі Цзіньпін заявив, що Китай та Франція повинні "підтримувати взаємну вигоду та спільно виступати проти відокремлення та розриву ланцюгів поставок".

ПекінСі ЦзіньпінЕммануель Макронвійна в Україніросія окупанти

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