Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сі заявив про зміцнення політичної довіри між Китаєм і білорусю

04 грудня 2023, 14:44
Сі заявив про зміцнення політичної довіри між Китаєм і білорусю
Ukrinform.ua
Китайськи лідер Сі Цзіньпін заявив, що за останній рік політична взаємодовіра між Китаєм і білоруссю значно зміцнилася і Пекін готовий надалі посилювати стратегічну координацію з мінськом.

Про це йдеться в повідомленні МЗС КНР, передає Укрінформ.

На зустрічі з білоруським самопроголошеним президентом Олександорм лукашенко СІ заявив: 

"За останній рік політична взаємодовіра між двома країнами ще більше зміцнилася, а міжнародна співпраця стала тіснішою".

Він додав, що Китай завжди розглядав відносини з білоруссю зі стратегічної і довгострокової перспективи, рішуче підтримує білорусь розвитку, який відповідає її національним умовам, і виступає проти втручання зовнішніх сил у внутрішні справи країни.

Сі також назвав Китай і білорусь важливими силами, які беруть участь у реформуванні та побудові глобальної системи управління. Він пообіцяв посилювати координацію в рамках багатосторонніх механізмів, таких як ООН і Шанхайська організація співробітництва.

лукашенко ж сказав, що під керівництвом Сі Китай досяг великих успіхів у розвитку та запевнив, що білорусь неухильно розвиватиме дружні відносини з Китаєм.

"Китай готовий і надалі зміцнювати стратегічну координацію з Білоруссю, сприяти практичному співробітництву та продовжувати поглиблювати китайсько-білоруські відносини", - сказав Сі Цзіньпін.

В МЗС Китаю не розказали про результати переговорів, домовленості чи рішення.

Розказали лише, що очільники Китаю і білорусі обговорили будівництво глобальної інфраструктурної ініціативи Пекіна "Один пояс, один шлях", та згадується, що двоє також обмінялися думками стосовно української кризи та інших питань.

Нагадаємо, що вчора лукашенко прилетів в Китай на зустріч із Сі.

 
КитайБілорусьЛукашенкоСі Цзіньпін

Останні матеріали

Ні, путін не
Політика
Ні, путін не "виграє війну". The Economist помиляється, як і в лютому 2022 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 11:50
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 00:20
Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Політика
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 09:15
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Політика
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 14:55
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 12:46
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Політика
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 02:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється