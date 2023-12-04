Сі заявив про зміцнення політичної довіри між Китаєм і білорусю

Китайськи лідер Сі Цзіньпін заявив, що за останній рік політична взаємодовіра між Китаєм і білоруссю значно зміцнилася і Пекін готовий надалі посилювати стратегічну координацію з мінськом.

Про це йдеться в повідомленні МЗС КНР, передає Укрінформ.

На зустрічі з білоруським самопроголошеним президентом Олександорм лукашенко СІ заявив:

"За останній рік політична взаємодовіра між двома країнами ще більше зміцнилася, а міжнародна співпраця стала тіснішою".

Він додав, що Китай завжди розглядав відносини з білоруссю зі стратегічної і довгострокової перспективи, рішуче підтримує білорусь розвитку, який відповідає її національним умовам, і виступає проти втручання зовнішніх сил у внутрішні справи країни.

Сі також назвав Китай і білорусь важливими силами, які беруть участь у реформуванні та побудові глобальної системи управління. Він пообіцяв посилювати координацію в рамках багатосторонніх механізмів, таких як ООН і Шанхайська організація співробітництва.

лукашенко ж сказав, що під керівництвом Сі Китай досяг великих успіхів у розвитку та запевнив, що білорусь неухильно розвиватиме дружні відносини з Китаєм.

"Китай готовий і надалі зміцнювати стратегічну координацію з Білоруссю, сприяти практичному співробітництву та продовжувати поглиблювати китайсько-білоруські відносини", - сказав Сі Цзіньпін.

В МЗС Китаю не розказали про результати переговорів, домовленості чи рішення.

Розказали лише, що очільники Китаю і білорусі обговорили будівництво глобальної інфраструктурної ініціативи Пекіна "Один пояс, один шлях", та згадується, що двоє також обмінялися думками стосовно української кризи та інших питань.

Нагадаємо, що вчора лукашенко прилетів в Китай на зустріч із Сі.