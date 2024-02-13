Siemens ліквідовує свій бізнес у росії

Прибуток упав із $66 млн у 2022-му до понад $3 млн у 2023-му.

Цього місяця російська структура Siemens AG ТОВ "Системс" хоче ініціювати процедуру добровільної ліквідації.

Про це пише "Економічна правда".

Відповідно до звіту компанії за результатами 2023 року, причиною ліквідації є неможливість продовжувати діяльність, яка пов'язана з імпортом товарів до росії.

Торік виручка Siemens становила понад $3 млн проти $66 млн у 2022-му. Чистий збиток - сягнув 279,6 млн російських рублів.

У компанії зазначили, що на балансі майже не залишилося активів, крім дебіторської заборгованості та грошових коштів на рахунках (загалом 843,6 млн рублів).

Нові замовлення і поставки довелося припинити через санкції ЄС проти росії через її вторгнення в Україну.

Станом на кінець 2023 року у росії було зареєстровано 18 структур, які пов'язані зі Siemens AG. Наразі частина з них ліквідована або перебуває в процесі ліквідації, інша змінила власників.

Як відомо, Siemens AG займається операціями у сфері автоматизації та цифровізації для промисловості, інтелектуальної інфраструктури, транспорту, розподілених енергосистем.

Німецький концерн ухвалив рішення припинити свою діяльність у росії через її агресію проти України у травні 2022 року. На той час у структурах компанії в рф працювало майже три тисячі осіб.