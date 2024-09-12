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Siemens не постачатиме обладнання для турецької АЕС, яку будує росія

12 вересня 2024, 09:32
Siemens не постачатиме обладнання для турецької АЕС, яку будує росія
Фото: Siemens
Затримка експорту спричинила кількамісячну затримку в будівництві електростанції.

Німецька компанія Siemens Energy AG не почтачатиме обладнання для атомної електростанції "Аккую" через те, що її будує російська державна корпорація "Росатом". 

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар, повідомляє Bloomberg.

"російський "Росатам" розмістив альтернативне замовлення на обладнання з Китаю для першої атомної електростанції в Туреччині через затримками поставок від німецької компанії Siemens Energy AG", - оголосив Байрактар. 

Він додав, що затримка лишилась невирішеною попри звернення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до канцлера Німеччини Олафа Шольца. 

Міністр заявив, що затримка запланованого експорту спричинила кількамісячну затримку в будівництві електростанції поблизу середземноморського портового міста Мерсін. 

"Неспроможність Німеччини надати задовільне пояснення затримки вплинула на проект. Проте "Росатом" вже розмістив альтернативне замовлення в Китаї", - сказав він. 

За даними джерел, мова йде про обладнання, яке необхідне для газоізольованої підстанції, яка передаватиме електроенергію з АЕС вартістю 24 мільярди доларів в електромережу. 

В "Росатомі" та енергетичній адміністрації відмовилися від коментарів, а представник Siemens Energy заявив, що компанія дотримується законів про експортний контроль.

Ще в 2010 році Туреччина і росія підписали угоду щодо будівництва та експлуатації АЕС "Аккую".

 
РосіяАЕСТуреччина

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