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Сікорський пояснив, чому росія завжди буде загрозою

30 березня 2025, 17:55
Сікорський пояснив, чому росія завжди буде загрозою
Фото: polradio.pl
Він пояснив, що рф завжди нестиме загрозу для європейських країн, поки путін перебуватиме при владі.
рф продовжить нести загрозу для низки країн на всьому континенті, поки при владі перебуває кремлівський диктатор путін, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
 
Про це він сказав в ефірі TVN24.
 
Хоча в якийсь момент може трапитися так, що в окупантів просто не вистачатиме ні техніки, ні особового складу для продовження війни проти України. Адже вже зараз резерви російської армії "витрачаються дуже швидко".
 
 
"Я думаю, ми не можемо бути впевнені в тому, що робитиме наш великий сусід росія, поки путін перебуває на чолі цієї країни", - сказав Сікорський.
 
Сікорський прямо заявляє, що росія поточних днів - це "кривава диктатура". При цьому кількість політв'язнів у ній значно перевищує показники періоду Радянського Союзу. За словами глави МЗС Польщі, кремль "промив" людям мізки, змусив їх повернутися в імперію і створив справжню ідеологію.
 
"Тож росія під цим керівництвом і з такою державною ідеологією становитиме загрозу доти, доки у неї буде таке керівництво", - додав Сікорський.
Польщавійна в Україніросія окупанти

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