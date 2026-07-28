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Сікорський: путін дезінформований і не бачить реального стану справ

28 липня 2026, 21:57
Сікорський: путін дезінформований і не бачить реального стану справ
Фото: polradio.pl
Сікорський попередив, що "розпачливе" становище путіна може штовхнути його на ризиковані кроки.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що нинішня ситуація у війні чинить тиск на путіна і той може вдатися до "чогось ризикованого".

Про це він заявив телеканалу TVP World.

"російська економіка починає страждати. росіяни більше не можуть удавати, ніби це якась зовнішня спеціальна військова операція", – сказав Сікорський. За його словами, "можливості путіна виявилися меншими, ніж ми думали, але його наміри ще гірші". "Він явно дезінформований. Він явно не має реалістичної картини свого становища та своїх перспектив. Бо інакше він пішов би на угоду", – вважає міністр.

Сікорський попередив, що "розпачливе" становище путіна може штовхнути його на ризиковані кроки. "Хвора людина з зброєю – це все одно людина з зброєю. Саме тому ми витрачаємо так багато грошей на оборону – щоб переконати путіна, що будь-який конфлікт із Польщею коштуватиме йому ще дорожче, ніж його злочинна війна з Україною", – зазначив він.

ПольщаРадослав СікорськийВладімір Путінвійна в Україні

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