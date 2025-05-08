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Сікорський: "Відмова США від участі в трибуналі щодо агресії – поступка путіну"

08 травня 2025, 19:32
Сікорський:
Фото: polradio.pl
"Сподіваюся, що президент Трамп, будучи настільки відомим як перемовний, зробить правильний висновок", - наголосив Сікорський.
США призупинили участь у процесі створення спецтрибуналу, і цей крок є однією з низки поступок на користь путіна.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Варшаві після неформального засідання глав МЗС країн ЄС, повідомляє "Європейська правда".
 
"Призупинення участі США в процесі створення трибуналу – одна з близько десятка важливих поступок, які нова американська адміністрація зробила путіну", — сказав Сікорський.
 
Польський міністр підкреслив, що не побачив жодної поступки у відповідь з боку кремля.
 
"Сподіваюся, що президент Трамп, будучи настільки відомим як перемовний, зробить правильний висновок і почне заохочувати путіна стати більш розсудливим — як через тиск, так і через негативні стимули", — наголосив глава МЗС Польщі.

 

війна в УкраїніСікорськийросія окупанти

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