Сікорський заявив, що бойкотуватиме Лаврова на зустрічі ОБСЄ
05 грудня 2024, 12:55
Фото: polradio.pl
Зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбудеться в Мальті
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський збирається бойкотувати очільника російського МЗС Сергія Лаврова під зустрічі міністрів країн Організації з безпеки та співробітництва у Європі.
Про це Сікорський повідомив у Х (Twitter).
Польський дипломат також заявив, що не сидітиме за одним столом з Сергієм Лавровим на зустрічі ОБСЄ на Мальті, заявивши, що російський дипломат приїхав туди "брехати".
"Лавров приїжджає сюди, щоб брехати про російське вторгнення і про те, що росія робить в Україні. І я не збираюся слухати цю брехню", – сказав Сікорський.
Нагадаємо, цьогорічна зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбудеться в Мальтійському виставковому центрі (MFCC) у Та' Калі, Мальта. Очікується, що війна росії проти України залишиться в центрі уваги міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ.
Засідання проходитиме на фоні тимчасового керівництва організації, адже чотири ключові посади, включаючи генерального секретаря, залишаються вакантними через відсутність консенсусу серед країн-учасниць. Рада міністрів є основним директивним органом ОБСЄ для огляду діяльності організації за рік.