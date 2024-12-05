Сікорський заявив, що бойкотуватиме Лаврова на зустрічі ОБСЄ

Зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбудеться в Мальті

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський збирається бойкотувати очільника російського МЗС Сергія Лаврова під зустрічі міністрів країн Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Про це Сікорський повідомив у Х (Twitter).

Польський дипломат також заявив, що не сидітиме за одним столом з Сергієм Лавровим на зустрічі ОБСЄ на Мальті, заявивши, що російський дипломат приїхав туди "брехати".

"Лавров приїжджає сюди, щоб брехати про російське вторгнення і про те, що росія робить в Україні. І я не збираюся слухати цю брехню", – сказав Сікорський.