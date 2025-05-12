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Сікорський заявив, що відкликає довіл на роботу консульства рф у Кракові

12 травня 2025, 11:29
Сікорський заявив, що відкликає довіл на роботу консульства рф у Кракові
Фото: polradio.pl
Причиною закриття назвав пожежу торгового центру, у організації якої звинувачують росіян.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відкликає довіл на роботу консульства рф у Кракові.
 
Про це він написав у соцмережі Х. 
 
"У зв'язку з доказами того, що російські спецслужби здійснили ганебний акт саботажу проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати згоду на діяльність консульства російської федерації у Кракові", – йдеться у повідомленні. 
 
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб.
Пожежа в торговому центрі Marywilska 44 у Варшаві сталась 12 травня 2024 року. Тоді вогонь охопив увесь торговельний комплекс. До гасіння долучались 150 рятувальників та понад 50 одиниць техніки. Ніхто не постраждав, але комплекс вигорів повністю. 

 

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