Сікорський заявив, що відкликає довіл на роботу консульства рф у Кракові
12 травня 2025, 11:29
Фото: polradio.pl
Причиною закриття назвав пожежу торгового центру, у організації якої звинувачують росіян.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відкликає довіл на роботу консульства рф у Кракові.
Про це він написав у соцмережі Х.
"У зв'язку з доказами того, що російські спецслужби здійснили ганебний акт саботажу проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати згоду на діяльність консульства російської федерації у Кракові", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб.
Пожежа в торговому центрі Marywilska 44 у Варшаві сталась 12 травня 2024 року. Тоді вогонь охопив увесь торговельний комплекс. До гасіння долучались 150 рятувальників та понад 50 одиниць техніки. Ніхто не постраждав, але комплекс вигорів повністю.