Причиною закриття назвав пожежу торгового центру, у організації якої звинувачують росіян.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відкликає довіл на роботу консульства рф у Кракові.

Про це він написав у соцмережі Х.

"У зв'язку з доказами того, що російські спецслужби здійснили ганебний акт саботажу проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати згоду на діяльність консульства російської федерації у Кракові", – йдеться у повідомленні.