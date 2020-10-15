"Сільпо" не має доплачувати податковій 230 мільйонів - рішення суду
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Finbalance та матеріали справи.
Суд серед іншого констатував, що "контролюючим органом, всупереч вимог Кодексу адміністративного судочинства України, не було доведено та надано належних доказів про наявність встановлених судами фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо неправомірної поведінки контрагентів та злагодженості дій між ними" .
"Податкова інформація щодо контрагентів по ланцюгу постачання не спростовує реальність господарських операцій між позивачем та його контрагентами, оскільки відповідальність стосується кожного окремого платника податку і не може автоматично поширюватися на третіх осіб, у тому числі на його контрагентів" , - йдеться в рішенні Окружного адмінсуду м. Києва від 07.09.2020.
За даними держреєстру, бенефіціаром ТОВ "Сільпо-Фуд" є Володимир Костельман - співвласник Fozzy Group (супермаркети "Сільпо", "Фоззі", "Фора").
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