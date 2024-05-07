Сім країн ЄС планують взяти участь в "інавгурації" путіна – Reuters

20 країн-членів Євросоюзу бойкотуватимуть "інавгурацію".

Сполучені Штати та більшість країн Європейського Союзу бойкотуватимуть так звану церемонію "інавгурації" путіна в кремлі. Водночас деякі країни ЄС надішлють своїх представників.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що різна дипломатична реакція західних держав підкреслила розбіжності щодо того, як поводитися з російським очільником кремля через два роки після того, як він почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Чиновник кремля повідомив, що глави всіх іноземних дипломатичних місій у москві були запрошені на інавгурацію путіна.

Європейський дипломат сказав, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть інавгурацію, але очікується, що сім інших країн пришлють своїх представників. Крім Франції, очікується участь Угорщини та Словаччини.

"Ні, у нас не буде представника на його інавгурації. Ми не вважаємо ці вибори вільними і чесними", – сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Велика Британія та Канада заявили, що не надішлють нікого для участі в церемонії, яка відбудеться через день після того, як росія оголосила в понеділок про проведення тактичних ядерних навчань.

Речник ЄС заявив, що посол Євросоюзу в росії не буде присутній на церемонії.