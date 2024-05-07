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Сім країн ЄС планують взяти участь в "інавгурації" путіна – Reuters

07 травня 2024, 08:33
Сім країн ЄС планують взяти участь в
Фото: ria.ru
20 країн-членів Євросоюзу бойкотуватимуть "інавгурацію".

Сполучені Штати та більшість країн Європейського Союзу бойкотуватимуть так звану церемонію "інавгурації" путіна в кремлі. Водночас деякі країни ЄС надішлють своїх представників.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що різна дипломатична реакція західних держав підкреслила розбіжності щодо того, як поводитися з російським очільником кремля через два роки після того, як він почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Чиновник кремля повідомив, що глави всіх іноземних дипломатичних місій у москві були запрошені на інавгурацію путіна.

Європейський дипломат сказав, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть інавгурацію, але очікується, що сім інших країн пришлють своїх представників. Крім Франції, очікується участь Угорщини та Словаччини.

"Ні, у нас не буде представника на його інавгурації. Ми не вважаємо ці вибори вільними і чесними", –  сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Велика Британія та Канада заявили, що не надішлють нікого для участі в церемонії, яка відбудеться через день після того, як росія оголосила в понеділок про проведення тактичних ядерних навчань.

Речник ЄС заявив, що посол Євросоюзу в росії не буде присутній на церемонії.

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило, що не буде присутнім. Країни Балтії, які вже не мають своїх представників у москві, категорично виключили участь в інавгурації.

 

Владімір Путінінавгураціявійна в Україніросія окупанти

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