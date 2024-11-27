Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сім країн Європи запевнили, що посилять військову підтримку України

27 листопада 2024, 20:18
Сім країн Європи запевнили, що посилять військову підтримку України
Фото: з вільних джерел
Прем'єр-міністри зазначили, що Україна має бути в змозі протистояти російській агресії, щоб забезпечити всеосяжний, справедливий та міцний мир.

Сім країн Європи планують збільшити допомогу Україні вже найближчими місяцями. Зокрема, йдеться про постачання боєприпасів.

Про це йдеться у спільній заяві глав урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі і Швеції та керівника ОП Андрія Єрмака у Telegram.

Прем'єр-міністри зазначили, що Україна має бути в змозі протистояти російській агресії, щоб забезпечити всеосяжний, справедливий та міцний мир.

"Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, у тому числі українській оборонній промисловості, і інвестуватимемо в забезпечення більшої кількості боєприпасів для України", - сказано в заяві.

Також країни запевнили, що віддані зміцненню стримування та оборони проти звичайних та гібридних атак, а також розширенню санкцій проти росії та проти тих, хто підтримує російську агресію.

Керівник ОП Андрій Єрмак подякував країнам Балтії, Північної Європи та Польщі, "які, як справжні друзі, стійко стоять на боці України з перших днів російського вторгнення".

Європапідтримка Українивійна

Останні матеріали

Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 листопада 2024, 13:00
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Cуспільство
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 23:58
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Політика
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 17:04
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Політика
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 12:47
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Політика
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 07:38
Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Політика
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 12:25
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 листопада 2024, 22:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється