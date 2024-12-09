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Сім’я Асада скупила в росії нерухомості на $40 млн – Financial Times

09 грудня 2024, 17:03
Сім’я Асада скупила в росії нерухомості на $40 млн – Financial Times
Фото: соцмережі
Родина купила 19 квартир в столичній москві.

Мова йде про квартири в елітному комплексі "Москва-Сіті", які були придбані з 2013 року. 

Про це журнал писав ще в 2019 році.

В різні періоди рідні президента Сирії Башара Асада придбали мінімум 19 квартир у житлових комплексах на території "Москва-Сіті", з яких 18 знаходяться в комплексі "Город столиця", а ще одна — у башні "Федерації".

Про це видання пише, посилаючись на документи, отримані антикорупційною організацією Global Witness. 

Оціночна вартість нерухомості складає $40 млн.

Згідно з документами, члени сім'ї Асада придбали нерухомість з 2013 року по червень поточного року. 13 об'єктами управляє безпосередньо Хафіз Махлуф, двоюродний брат Асада, або підконтрольні йому компанії. 

Ще два об’єкти належать другому двоюродному брату Асада — Рамі Махлуфа, впливового бізнесмена із Сирії. 

Журналісти виявили, що по меншій мірі чотири приміщення використовуються для проживання, одне з яких належить близьким Іхабу та Іяду Махлуфам, а також кузенам Асада. 

В 2015 році Хафіз Махлуф також придбав трьохкімнатну квартиру в декількох хвилинах їзди від "Город столиці". 

Для проведення угод в основному використовувалися офшорні компанії, нерухомість на яких була офіційно зареєстрована. 

Компанії, які беруть участь у цих угодах, не відповіли на запити газети про коментарі, аналогічно створена юридична фірма в Брюсселі, яка представляє інтереси членів сім'ї Асада. 

Самі рідні Асада також не надали коментарі.

 
МоскванерухомістьБашар Асад

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