SIPRI: Світ вступає в еру зростання ядерних арсеналів

Майже всі дев’ять ядерних держав у 2024 році продовжували оновлювати наявну зброю та додавати нові її версії.

Після завершення холодної війни глобальний ядерний арсенал щороку поступово скорочувався. Однак ця тенденція, ймовірно, зміниться найближчим часом: темпи демонтажу боєголовок сповільнюються, а розгортання нових — пришвидшується.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Майже всі дев’ять ядерних держав — Сполучені Штати, рф, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль — у 2024 році продовжували оновлювати наявну зброю та додавати нові її версії.

З глобального арсеналу, який у січні 2025 року оцінили в 12 241 боєголовку, близько 9 614 були потенційно готові до використання. Приблизно 3 912 з них розгортали на ракетах або літаках, решту зберігали на складах. Близько 2 100 з розгорнутих боєголовок утримували в стані високої бойової готовності на балістичних ракетах. Майже всі ці боєголовки належали москві або Вашингтону, хоча SIPRI припускає, що Китай теж розміщує деякі боєголовки на ракетах навіть у мирний час.

"Епоха скорочення кількості ядерної зброї у світі, яка тривала з кінця холодної війни, добігає кінця. Натомість ми бачимо чітку тенденцію до зростання ядерних арсеналів, загострення ядерної риторики та відмови від угод про контроль над озброєннями", — каже старший науковий співробітник Програми з озброєння масового знищення SIPRI Ганс Крістенсен.

Близько 90% усієї ядерної зброї у світі володіють США і росія. Якщо не буде досягнуто нової угоди про обмеження арсеналів, кількість боєголовок може зрости після завершення двостороннього Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (Новий СНО). Його термін дії спливає в лютому 2026 року.

кремль збільшить розгортання ядерної зброї, імовірно, завдяки модернізації стратегічних сил — це дозволить розміщувати більше боєголовок на одну ракету. Також можуть завантажити порожні шахти, виведені з експлуатації. Своєю чергою Вашингтон, за прогнозами експертів, додаватиме боєголовки на наявні пускові установки, повторно активуватиме порожні пускові системи та додасть до арсеналу нову нестратегічну ядерну зброю.

За даними SIPRI, поновлення дискусій у Східній Азії, Європі та на Близькому Сході стосовно ядерного статусу та стратегії свідчить про те, що більше держав можуть розпочати розробку власної ядерної зброї.