SIPRI: Україна за рік імпортувала озброєнь на $50 млн

Імпорт озброєнь в Україну в 2018 році становив $50 млн.

Про це свідчать підрахунки Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), інформує LB.ua.

Постачальниками озброєнь в Україні вказані Чехія - $30 млн, Франція - $3 млн, Польща - $6 млн, США - $12 млн.

У поставки були включені повітряні судна ($3 млн), броньовані машини ($18 млн), артилерійські системи ($12 млн), снаряди ($10 млн), морські судна ($7 млн).

Дані SIPRI враховують контракт на поставку списаних чеських БМП-1 через польську Wtórplast, однак генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Цензору" нещодавно заявив, що через журналістські публікації про сумнівність цього контракту БМП так і не купили. "Після зриву контракту ті ж БМП продали на 30% дорожче в іншу східну країну", - заявив він.

Також SIPRI враховує в своїх даних поставку американських протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin, радянських гаубиць 2С1 "Гвоздика" з Чехії, польських безпілотних комплексів Warmate, один французький вертоліт за контрактом між МВС і Airbus Halicopters і два патрульні катери Island, які ще розміщені в США.

Додамо, що Україна зацікавлена розпочати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі Сполучених Штатів Америки, у тому числі додаткових комплексів летальної зброї, таких як ракети Javelin.