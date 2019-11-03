Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

SIPRI: Україна за рік імпортувала озброєнь на $50 млн

Дані враховують чесько-польські БМП-1, яких не постачали
Імпорт озброєнь в Україну в 2018 році становив $50 млн.
SIPRI: Україна за рік імпортувала озброєнь на $50 млн Фото: depo.ua

Про це свідчать підрахунки Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), інформує LB.ua.

Постачальниками озброєнь в Україні вказані Чехія - $30 млн, Франція - $3 млн, Польща - $6 млн, США - $12 млн.

У поставки були включені повітряні судна ($3 млн), броньовані машини ($18 млн), артилерійські системи ($12 млн), снаряди ($10 млн), морські судна ($7 млн).

Дані SIPRI враховують контракт на поставку списаних чеських БМП-1 через польську Wtórplast, однак генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Цензору" нещодавно заявив, що через журналістські публікації про сумнівність цього контракту БМП так і не купили. "Після зриву контракту ті ж БМП продали на 30% дорожче в іншу східну країну", - заявив він.

Також SIPRI враховує в своїх даних поставку американських протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin, радянських гаубиць 2С1 "Гвоздика" з Чехії, польських безпілотних комплексів Warmate, один французький вертоліт за контрактом між МВС і Airbus Halicopters і два патрульні катери Island, які ще розміщені в США.

Додамо, що Україна зацікавлена розпочати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі Сполучених Штатів Америки, у тому числі додаткових комплексів летальної зброї, таких як ракети Javelin.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2019 11:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn

Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.