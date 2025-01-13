Сіярто скаржиться через нібито українську атаку на "Турецький потік"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав "посяганням на суверенітет"дії, які загрожують безпеці енергопостачання.

Сійярто відреагував на заяви москви про те, що нібито російські військові відбили повітряну атаку українських військових на інфраструктуру, яка забезпечує подачу газу по трубопроводу "Турецький потік".

За словами угорського міністра, "Турецький потік" має важливе значення для постачання природного газу до Угорщини та Центральної Європи.

"Ми очікуємо, що безпека і працездатність цього транспортного маршруту будуть поважатися усіма. Безпека енергопостачання – це питання суверенітету, тому будь-які дії, що загрожують безпеці нашого енергопостачання, повинні розглядатися як посягання на суверенітет", заявив Сійярто.

Україна офіційно не коментувала повідомлень російського військового відомства про цю атаку.