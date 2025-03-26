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Сійярто прилетів до росії говорити про "мир"

26 березня 2025, 14:07
Сійярто прилетів до росії говорити про
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Метою візиту він оголосив "мир, безпеку енергопостачання та зміцнення економічної співпраці"
Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто сьогодні укотре прилетів до москви. 
 
Про це він написав у Facebook.
 
Сійярто ввжає, що завдяки "американо-російським мирним переговорам" світ став безпечнішим. Про те, що Штати мали переговори не лише з росіянами, а й з українцями, головний дипломат Угорщини не зазначив.
 
"Американо-російські мирні переговори вчора досягли ще однієї віхи, зробивши світ знову безпечнішим. Ми три роки говоримо про те, що канали зв'язку повинні бути відкритими. Наші сьогоднішні переговори в москві зосереджені на мирі, безпеці енергопостачання, посиленні економічної співпраці", – сказав Сійярто. 
 
Нагадаємо, що Будапешт і москва тримали зв'язок попри повномасштабний напад росії на Україну. Угорські посадовці були одними з небагатьох, хто не відмовився від поїздок до росії. Крім того, прем'єр Віктор Орбан влаштовував власні "миротворче турне", зокрема до росії, в яких обговорював війну. Але на ці перемовини його ніхто не уповноважував. 
війна в Українісіярторосія окупанти

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