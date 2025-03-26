Сійярто прилетів до росії говорити про "мир"

Метою візиту він оголосив "мир, безпеку енергопостачання та зміцнення економічної співпраці"

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто сьогодні укотре прилетів до москви.

Про це він написав у Facebook.

Сійярто ввжає, що завдяки "американо-російським мирним переговорам" світ став безпечнішим. Про те, що Штати мали переговори не лише з росіянами, а й з українцями, головний дипломат Угорщини не зазначив.

"Американо-російські мирні переговори вчора досягли ще однієї віхи, зробивши світ знову безпечнішим. Ми три роки говоримо про те, що канали зв'язку повинні бути відкритими. Наші сьогоднішні переговори в москві зосереджені на мирі, безпеці енергопостачання, посиленні економічної співпраці", – сказав Сійярто.

Нагадаємо, що Будапешт і москва тримали зв'язок попри повномасштабний напад росії на Україну. Угорські посадовці були одними з небагатьох, хто не відмовився від поїздок до росії. Крім того, прем'єр Віктор Орбан влаштовував власні "миротворче турне", зокрема до росії, в яких обговорював війну. Але на ці перемовини його ніхто не уповноважував.