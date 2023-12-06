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Сійярто спробував пояснити Німеччині, чому Угорщина проти руху України в ЄС

06 грудня 2023, 19:11
Сійярто спробував пояснити Німеччині, чому Угорщина проти руху України в ЄС
Фото: Главком
Глава угорського МЗС відповів на критику, яка лунає на адресу Будапешта.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував заяви глави німецького МЗС Анналени Бербок, у яких вона критикує офіційний Будапешт за антиукраїнську позицію стосовно початку переговорів про членство Києва у Євросоюзі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Глава МЗС Угорщини наголосив, що Бербок "абсолютно неправильно розуміє ситуацію".

"Позиція Угорщини щодо вступу України до Європейського Союзу є продуманою та обґрунтованою, у ній немає жодного шантажу чи навіть гри. Ми категорично відмовляємося змішувати речі, які не мають жодного стосунку", – зауважив Сійярто.

Він зазначив, що ані угорський народ, ані угорський парламент, ані угорський уряд досі не бачать користі для Європи від "поспішного початку переговорів з Україною".

"Україна просто надто далека від того, щоб бути придатною для вступу чи навіть переговорів про це, тому було б більш своєчасним спочатку розвивати стратегічне партнерство", – сказав глава угорської дипломатії.

За його словами, Угорщина не змінить свою позицію "під будь-яким тиском".

"Ми рекомендуємо, щоб зберегти європейську єдність, зняти пропозицію про початок переговорів з Україною з порядку денного зустрічей наступного тижня у Брюсселі", – додав він.

 

Угорщинавійна в Україніросія окупантиВступ до ЄС

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