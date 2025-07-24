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Україна "імпортує війну" і не має вступати до Євросоюзу – Сіярто

24 липня 2025, 17:33
Україна
Петер Сійярто. Фото: Reuters / LASZLO BALOGH
Він також розкритикував фінансову підтримку Києва з боку Брюсселя, назвавши її несправедливою.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна не повинна вступати до Європейського Союзу, оскільки, за його словами, країна, яка перебуває у стані війни, не зміцнює ЄС, а навпаки, начебто послаблює його.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

"Україна точно не зробить Європейський Союз сильнішим. Навпаки - країна, яка веде війну, "імпортує" саму війну до ЄС. А ми цього не хочемо. Поточний стан України лише послабить Євросоюз", - заявив Сіярто.

Він підтвердив, що Будапешт виступає проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС. За словами угорського міністра, Євросоюз не повинен витрачати ресурси на країну, яка, мовляв, "не відповідає критеріям членства".

Сіярто також назвав "несправедливим" виділення мільярдів євро на підтримку України, при тому що Угорщина є однією з найбільш дотаційних країн Євросоюзу.

"Ми не хочемо, щоб гроші угорських платників податків йшли до України. За нинішніх обставин ми точно не підтримуємо її вступ до ЄС", - додав він.

Водночас Сіярто заявив, що Угорщина, попри свою позицію щодо членства, нібито продовжує допомагати Україні - зокрема, постачає електроенергію та приймає біженців.

"Ви кажете, що ми не підтримуємо Україну. Але ми допомагаємо — так, як можемо. Водночас ми не дозволимо зруйнувати Угорщину. Наш народ уже заплатив надто високу ціну цієї війни, хоча ми не несемо за неї жодної відповідальності. Це не наша війна", - зазначив глава МЗС Угорщини.

 

УгорщинаЄвросоюз

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