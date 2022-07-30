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Сійярто вважає помилкою, що Грузії не дали статус кандидата в ЄС

За його словами, Грузія та населення Грузії заслужили статус кандидата
Глава МЗС Угорщини вважає помилковим рішення Брюсселя не надавати Грузії статусу кандидата в члени ЄС.
Сійярто вважає помилкою, що Грузії не дали статус кандидата в ЄС Петер Сіярто Фото: З вільних джерел

Про це Сійярто на пресконференції після зустрічі в Будапешті зі своїм грузинським колегою Іллею Дарчіашвілі.

За його словами, Грузія та населення Грузії заслужили статус кандидата.

"Ми високо цінуємо прагнення Грузії до миру та високо цінуємо європейське прагнення Грузії. Повинен також сказати, що, на жаль, нещодавно в Брюсселі було прийнято помилкове рішення, коли Грузія не набула статусу кандидата на членство в ЄС" - сказав Сійярто.

"На мій погляд, Грузії мав бути наданий статус кандидата, я думаю, що Грузія та населення Грузії заслужили на цей статус, і рішення не надавати цей статус Грузії суперечить інтересам не тільки Угорщини, але в цілому інтересам та спробі посилення ЄС. Це рішення - неповага до грузинського народу та втрачена можливість", - заявив він.

Глава МЗС Угорщини також зазначив, що рішенням уряду Угорщини Грузію включено до списку країн, громадяни яких зможуть приїхати до Угорщини на певний термін на роботу.

"Також я радий, що товарообіг між Грузією та Угорщиною збільшується, і цього року цей показник подвоївся", - зазначив глава МЗС Угорщини.

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30 07 2022 15:56
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