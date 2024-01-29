Сійярто закликав до закінчення війни

Угорський міністр наголошує на мирі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав до завершення війни між Україною та росією.

Про це він повідомив у своєму Facebook під час поїздки до Ужгорода.

"Все більше і більше загиблих на полі бою, ми не повинні допустити, щоб загинуло ще більше! Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати лише миром", - написав Сіярто.

До слова, 29 січня, очільник МЗС Угорщини прибув Ужгорода, де зустрівся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.