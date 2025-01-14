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Скандал із переведенням фахівців інженерно-авіаційної служби: реакція Повітряних сил

14 січня 2025, 20:08
Скандал із переведенням фахівців інженерно-авіаційної служби: реакція Повітряних сил
Фото: commons.wikimedia.org
Повітряні сили поетапно переводять в сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту

Переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей.

Про це заявив виконувач обов'язків командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко.

Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким обʼєктивно важко.
 
Ситуація на фронті дійсно вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва, зокрема це стосується і переведення в підрозділи інших родів та видів ЗСУ військовослужбовців Повітряних сил.
 
За словами Кривоножко, Повітряні сили уже не перший рік посилюють бойових побратимів на передовій, передусім це стосується підрозділів, які готуються на базі зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил, і воюють на найгарячіших напрямках фронту.
 
Як стверджує командувач, Повітряні сили поетапно переводять в сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту. Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією.
 
"Зазначу, ми постійно проводимо роботу щодо посилення наших підрозділів зенітних ракетних військ, удосконалюємо систему роботи мобільних вогневих груп, підвищуємо ефективність застосування авіаційної компоненти, і такий розвиток Повітряних сил буде продовжуватись", – зазначив Кривоножко.
 
Раніше почала з'являтися інформація, що військовослужбовців Повітряних сил почали переводити в сухопутні бригади через важку ситуацію на фронті.

 

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