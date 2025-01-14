Скандал із переведенням фахівців інженерно-авіаційної служби: реакція Повітряних сил

Повітряні сили поетапно переводять в сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту

Переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей.

Про це заявив виконувач обов'язків командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко.

Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким обʼєктивно важко.

Ситуація на фронті дійсно вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва, зокрема це стосується і переведення в підрозділи інших родів та видів ЗСУ військовослужбовців Повітряних сил.