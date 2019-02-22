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Невідомі побили київського догхантера Святогора

Нападників було двоє
Київський догхантер Олексій Святогор потрапив до лікарні після побиття.
Невідомі побили київського догхантера Святогора Фото: vilneslovo.com

Що до чергової частини Шевченківського управління поліції 21 лютого надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Щусєва побили чоловіка (у поліції підтвердили, що мова йде про Святогора). Лікарі "швидкої" госпіталізували потерпілого.

На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку.

Правоохоронці кажуть, що опитали заявника та свідка інциденту. З їх слів, нападників було двоє, вони були у темному одязі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі.

"Зусилля правоохоронців спрямовані встановлення та затримання осіб, які побили чоловіка", – запевняють у поліції.

Симпатики Святогора виклали його фото після нападу, зазначаючи, що догхантера побили після засідання суду у четвер.


Фото: vilneslovo.com

Нагадаємо, 8 червня 2018 року стало відомо про затримання Святогора. Чоловік не раз відкрито заявляв, що вбиває бездомних собак.

Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Раніше, у Дніпропетровській області 25-річного жителя міста Вільногірськ засудили до 2 років обмеження волі за знущання з собаки. Його звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном в 1 рік.

 

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22 02 2019 12:57
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