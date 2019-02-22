Невідомі побили київського догхантера Святогора

Київський догхантер Олексій Святогор потрапив до лікарні після побиття.

Що до чергової частини Шевченківського управління поліції 21 лютого надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Щусєва побили чоловіка (у поліції підтвердили, що мова йде про Святогора). Лікарі "швидкої" госпіталізували потерпілого.

На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку.

Правоохоронці кажуть, що опитали заявника та свідка інциденту. З їх слів, нападників було двоє, вони були у темному одязі.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до восьми років позбавлення волі.

"Зусилля правоохоронців спрямовані встановлення та затримання осіб, які побили чоловіка", – запевняють у поліції.

Симпатики Святогора виклали його фото після нападу, зазначаючи, що догхантера побили після засідання суду у четвер.



Фото: vilneslovo.com