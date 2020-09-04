СПОРТ НОВИНИГравці та тренерський штаб "шпор" отримали чітку вказівку залишатися вдома і виходити на вулицю лише за необхідності. Натомість Моурінью влаштував імпровізоване тренування в парку, до якого приєдналися Ндомбеле, Санчес та Сессеньйон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Скандальний тренер покараний за порушення карантину
Таємне тренування Жозе Моурінью з гравцями "Тоттенхема" не залишилося без реакції клубу.
Жозе Моурінью. Фото: sport.ua
Португалець отримав догану від керівництва за нехтування правилами безпеки, інформує football24.ua з посиланням на Telegraph.
Гравці та тренерський штаб "шпор" отримали чітку вказівку залишатися вдома і виходити на вулицю лише за необхідності. Натомість Моурінью влаштував імпровізоване тренування в парку, до якого приєдналися Ндомбеле, Санчес та Сессеньйон. Порушники дотримувалися необхідної дистанції один від одного, але "Тоттенхем" вирішив, що такі заняття не виправдані і занадто ризиковані в умовах масового поширення вірусу.
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