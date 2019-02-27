Скарги на поліцію на Донеччині та Луганщині: найчастіше скаржилися на затримання, - правозахисники

Серед скарг на працівників поліції в Луганській та Донецькій областях, отриманих на "гарячу лінію" щодо виявлення незаконних дій українських силовиків у двох областях, 61 скарга стосувалася затримання, 59 - невиконання поліцією службових обов’язків.

Про це йдеться у звіті проекту з фіксації порушень прав людини з боку силових структур на підконтрольній українським силам частині Донецької й Луганської областей за квітень-грудень 2018 року, повідомляє "Громадське".

Відтак на "гарячу лінію" надійшла 61 скарга щодо затримання, 59 - щодо невиконання службових обов'язків. Найменше скарг стосувалися незаконних обшуків (8) та затримання на час понад три години (9).

Також звіт проекту з фіксації порушень прав людини з боку силових структур на підконтрольній українським силам частині Донецької й Луганської областей за квітень-грудень 2018 року показав, що з-поміж усіх силових структур найбільше скарг на "гарячу лінію" надійшло на дії та бездіяльність працівників Національної поліції України.