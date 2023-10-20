"Скіфське золото" найближчим часом повернеться в Україну – Мінкульт

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва.

Колекція "Скіфського золота", яка з 2014 року знаходиться у Нідерландах, найближчим часом повернеться до України.

Про це заявив тимчасово виконуючий обовʼязки міністра культури Ростислав Карандєєв, повідомляє пресс-служба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"МКІП спільно з партнерами з Нідерландів проводить ряд заходів, які спрямовані на щонайшвидше повернення колекції артефактів в Україну", - заявив він.

На початку 2014 року колекцію "Скіфського золота" з музею в Києві та чотирьох музеїв Криму відправили на виставку в Амстердамі. Вона мала проходити з лютого по серпень в археологічному музеї Алларда Пірсона.

Після окупації Криму рф, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію - 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн доларів.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права рф. Україна зі свого боку заявила, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо Україні.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. У жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама підтвердив рішення суду першої інстанції. Після чого у січні минулого року "Кримські музеї" подали касацію на рішення Апеляційного суду.