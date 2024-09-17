Скільки рф коштує війна в Україні: британська розвідка оприлюднила цифри

Виплати військовослужбовцям склали близько 8% федеральних витрат у першому півріччі 2024-го.

росія втратила понад 610 тисяч своїх військових в Україні (вбитими та пораненими). Темпи призову знизилися, і це змусило збільшити бонуси за контракт, що дорого обходиться бюджету.

Про це повідомляє розвідка міністерства оборони Британії.

"Тактика, заснована на масових піхотних хвилях, вимагає від росії постійного поповнення сил на передовій безперебійним потоком нових рекрутів", – йдеться у звіті.

За даними британської розвідки, темпи набору російських військових у 2024 році знизилися в порівнянні з темпами, досягнутими в 2023 році. російські офіційні особи заявили наприкінці 2023 року, що російське міноборони набирає близько 1600 осіб на день. Однак публічно оприлюднені цифри цього року свідчать про те, що цей показник становить близько 1000 осіб на день.