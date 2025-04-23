Скринінг законодавства України для вступу в ЄС завершиться восени 2025 року
23 квітня 2025, 19:07
Фото: з вільного доступу
Наразі опрацювали половину кластерів.
Процес скринінгу відповідності українського законодавства до стандартів ЄС наразі досяг половини.
Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, пише "Європейська правда".
За словами Мерсьє, скринінговий звіт Єврокомісії щодо кластера 1 "Основи" вже передали до Ради ЄС. Звіти щодо кластерів 2 "Внутрішній ринок" і 6 "Зовнішні відносини" направлять до кінця червня, а повністю скринінг планують завершити восени 2025 року під час головування Данії в ЄС.
"Комісія забезпечила найшвидший процес скринінгу за всю історію — ми вже пройшли більше половини шляху, і процес має бути завершений восени 2025 року", — наголосив речник ЄК.
Мерсьє зазначив, що зараз Рада ЄС відіграє ключову роль у рішенні про відкриття переговорів по кластеру 1. За словами речника, серед 26 держав-членів ЄС існує консенсус щодо просування до відкриття цього переговорного блоку.
Коментуючи позицію Угорщини, яка блокує відкриття кластера 1, речник заявив, що Єврокомісія спільно з Польщею, яка нині головує в ЄС, працює над пошуком рішень.
"Ми також маємо враховувати окремі занепокоєння, що існують у певних державах-членах. Саме тому Комісія докладає особистих зусиль для сприяння діалогу між Угорщиною та Україною щодо становища угорської меншини", — пояснив Мерсьє.
Він також підтвердив, що скринінг інших кластерів триває паралельно: "Станом на сьогодні завершено скринінг половини кластерів. Звіти за іншими будуть передані до Ради ЄС до кінця 2025 року".
"З огляду на темпи, з якими відбувається скринінг, Комісія вважає, що всі кластери можуть бути відкриті вже цього року — за умови схвалення з боку держав-членів", — додав речник Єврокомісії.