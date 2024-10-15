Скріпаль заявив, що путін стоїть за спробою його вбивства "Новачком"

Він не виступав публічно після спроби його отруєння, а також його доньки Юлії, у 2018 році.

Колишній російський подвійний агент Сєргєй Скріпаль вважає, що особисто лідер росії владімір путін наказав отруїти його "Новачком".

Про це повідомило британське слідство, пишуть Euractiv, The Guardian.

Скріпаль не виступав публічно після спроби його отруєння, а також його доньки Юлії, у 2018 році. 14 жовтня у Британії розпочалося публічне розслідування смерті жінки Дон Стерджесс, яку, як вважають, неумисно вбили "Новачком" на тлі намагань отруїти Скріпаля.

У письмовій заяві для розслідування смерті Стерджесс Скріпаль відзначив, що звинувачує у спробі свого отруєння путіна, хоча і визнав, що не має конкретних доказів.

"Я вважаю, що путін ухвалює всі важливі рішення одноосібно. Тому я вважаю, що він повинен був принаймні дати дозвіл на напад на Юлію і на мене", – сказав Скріпаль у заяві, яку зачитав Ендрю О'Коннор, адвокат слідства.

Він заявив, що знав путіна особисто, і додав, що російський лідер був причетний до незаконної діяльності, пов'язаної з утилізацією рідкісних металів. "Я читав, що путін особисто дуже цікавиться отрутою і любить читати книги про неї", – йшлося в його заяві.

Британський уряд також вважає, що російські агенти здійснили атаку в рамках операції, санкціонованої путіним, заявила під час розслідування адвокатка Кетрін МакГейхі.

Адам Строу, адвокат, який представляє сім'ю Стерджесс, закликав путіна з'явитися особисто на слухання. "Він не повинен ховатися за стінами кремля. Він повинен подивитися сім'ї Дон в очі і відповісти на докази проти нього", – сказав Строу.

Скріпаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними на лавці в англійському місті Солсбері в березні 2018 року після того, як "Новачок" був нанесений на ручку вхідних дверей його будинку. Чотири місяці по тому від отруєння померла мати трьох дітей Дон Стерджесс, яка нанесла на зап'ястя нібито "парфуми" з флакона, насправді наповненого "Новачком".