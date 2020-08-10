ВІДПОЧИНОК НОВИНИАвіакомпанія SkyUp (Київ) із 27 грудня 2020 року запускає рейси з Києва до Кайсері (Туреччина).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SkyUp із 27 грудня запускає рейси з Києва до турецького Кайсері
Вартість квитка - від 5,4 тис. грн без багажу в обидва боки
Фото: facebook.com/LvivAirport
У четвер, рейси виконуватимуться двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі, повідомляє "Екномічна правда".
Вартість квитка - від 5,4 тис. грн без багажу в обидва боки (round-trip). Тривалість подорожі - будь-яка на вибір пасажира.
Як повідомлялося, SkyUp на період із 23 грудня 2020 року до 30 січня 2021 року запускає рейс Київ - Софія (Болгарія) - Київ.
Нагадаємо, що Azur Air Ukraine запустить рейси на Мальдіви і в Мексику
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08 10 2020 13:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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