SkyUp запустила новий рейс у Грузію з Харкова
"Недалеко від Тбілісі розташовано гірськолижний курорт Гудаурі, тому взимку пропозиція зацікавить екстремалів", - поінформували в авіакомпанії, передає LB.ua.
Авіарейси по маршруту виконуватимуть по вівторках і п'ятницях, вартість квитків стартує від 1791 грн.
25 жовтня SkyUp почала виконувати регулярні рейси з аеропорту Харкова до Києва. Також авіаперевізник відновив регулярні рейси в Шарджу (ОАЕ) по вівторках і п'ятницях.
Нагадаємо, що "...наприкінці березня (2020 року — ЕП) ми відкриваємо 6 додаткових рейсів до Європи. Пряме авіасполучення з’єднає Запоріжжя з Будапештом, Віднем, Вільнюсом, Вроцлавом, Гданськом та Краковом. Кожен з рейсів курсуватиме 2 рази на тиждень", - написав Буряк. Він додав, що вартість квитків починатиметься від 15 євро.
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