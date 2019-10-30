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SkyUp запустила новий рейс у Грузію з Харкова

Вартість квитків стартує від 1791 грн
Український авіаперевізник SkyUp 29 жовтня запустив рейси в Тбілісі з аеропорту Харкова.
SkyUp запустила новий рейс у Грузію з Харкова Фото: facebook.com/LvivAirport

"Недалеко від Тбілісі розташовано гірськолижний курорт Гудаурі, тому взимку пропозиція зацікавить екстремалів", - поінформували в авіакомпанії, передає LB.ua.

Авіарейси по маршруту виконуватимуть по вівторках і п'ятницях, вартість квитків стартує від 1791 грн.

25 жовтня SkyUp почала виконувати регулярні рейси з аеропорту Харкова до Києва. Також авіаперевізник відновив регулярні рейси в Шарджу (ОАЕ) по вівторках і п'ятницях.

Нагадаємо, що "...наприкінці березня (2020 року — ЕП) ми відкриваємо 6 додаткових рейсів до Європи. Пряме авіасполучення з’єднає Запоріжжя з Будапештом, Віднем, Вільнюсом, Вроцлавом, Гданськом та Краковом. Кожен з рейсів курсуватиме 2 рази на тиждень", - написав Буряк. Він додав, що вартість квитків починатиметься від 15 євро.

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30 10 2019 10:20
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