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ПОЛІТИКА

Слабка європейська промисловість утримує низький попит на газ – Bloomberg

09 червня 2023, 12:53
Слабка європейська промисловість утримує низький попит на газ – Bloomberg
Фото: УНН
Промислова активність у єврозоні скорочується і є побоювання, що деяке зниження попиту може стати постійним.

Попит на газ у найбільших країнах Європи залишається низьким, незважаючи на зниження цін. Уповільнення економічного зростання чинить тиск на споживання, а покупці переключаються на відновлювані джерела енергії.

Про це повідомляє Bloomberg .

За даними S&P Global Commodity Insights, попит на паливо в Німеччині, Італії, Нідерландах, Франції, Іспанії та Великобританії у травні впав на 9,7% порівняно з роком раніше. Це означає, що споживання нижче за рівень минулого року, коли Європейський Союз намагався економити газ перед зимою.

Хоча це найменше зниження за будь-який місяць цього року, воно підкреслює, що європейська промисловість щосили намагається оговтатися від енергетичної кризи, що послідувала за вторгненням росії в Україну. Промислова активність у єврозоні скорочується і є побоювання, що деяке зниження попиту може стати постійним.

S&P заявило, що на попит з боку деяких динамічних секторів Європи також впливають певні фактори. У хімічній галузі падіння цін на аміак стимулювало продовження імпорту зі США та Тринідаду та Тобаго, тоді як сезонне технічне обслуговування нафтопереробними заводами знизило споживання газу у травні.

Падіння попиту на промисловий газ у травні також було особливо різким у постраждалій від рецесії Німеччини: зниження становило 15%.

Ключові споживачі - від хімічних компаній до виробників сталі – не хочуть відновлювати попит після того, як рекордне зростання цін на енергоносії минулого року спонукало їх скоротити виробництво. Це сприяло 60-відсотковому падінню базових європейських цін на газ цього року.

Покупці також схиляються до альтернативних джерел, таких як вітер та сонячна енергія для харчування своїх заводів.

Країни ЄС досягли добровільних цілей зі скорочення споживання газу на 15% у період із серпня 2022 року до березня цього року, але частково це сталося через м'яку зиму і вищі ціни, що знизили попит. Блок прагне різко скоротити свою залежність від російського викопного палива.

У травні 2023 року європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня більш як за два роки. Ціна газу на TFT у Нідерландах впала до 24,2 євро за мегават-годину (близько 275 доларів за тисячу кубометрів). Станом на 9 червня ціни піднялися до 27,6 євро за мегават-годину (близько 310 доларів за тисячу кубометрів).

В Україні ціни на газ за останній рік впали майже втричі - до 11,2 тисячі гривень за 1 тис. кубометрів (без ПДВ). Це вже близько до ціни, за якою "Нафтогаз" продає газ населенню (7,96 тисячі гривень з 1 тис. кубометрів з ПДВ).

газЄвропа

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