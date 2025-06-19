Слабкість оборони Ірану лякає кремль – The Telegraph

Швидкий вихід з ладу систем, поставлених рф, створює серйозну проблему для путіна.

Удари Ізраїлю по Ірану змушують нервувати не лише іранського лідера Алі Хаменеї, а й президента рф Володимира путіна,

Про це пише британська газета The Telegraph.

Видання зазначає, що швидкий крах систем протиповітряної оборони Ірану, що частково були поставлені москою, заставляє військових начальників рф турбуватися.

Під час атак на Іран досі жоден ізраїльський літак не був збитий, а поставлені Ірану рф системи, серед яких зенітні ракетні комплекси С-300 і радіолокаційні системи Rezonans-NE безсилі зупинити ізраїльські ВПС.

"Для військових аналітиків це ще одна ознака того, що російські системи ППО, яких давно побоювався альянс НАТО, можуть бути не такими грізними, як здавалося", - додають журналісти.

Схожа ситуація була в Україні, коли британські ракети Storm Shadow успішно били на сотні км углиб російської території, а також українці літали на американських літаках F-16 на спірній території, яка прикрита російською мережею ППО.

"Нещодавні ізраїльські атаки на Іран - і попередні удари в жовтні 2024 року - виявили обмеження протиповітряної оборони Ірану перед обличчям скоординованих авіаударів літаків західного виробництва", включно з літаками F-35. Це додасть незручних запитань, які українські удари по росії вже порушили, щодо істинної потужності власної інтегрованої системи протиповітряної оборони рф", - сказав аналітик дослідницького інституту Rand Europe Джеймс Блек;

Екскомандувач армією Джастін Крамп вважає, що більшість країн НАТО тривалий час припускали, що російська протиповітряна оборона є достатньо потужною, щоб утримувати їх протягом тижнів або місяців у разі конфлікту.

Але наразі це уявлення руйнується і викликає занепокоєння у військовому плані, це може в кінцевому підсумку завдати шкоди продажам російської зброї на міжнародному рівні - потенційно на користь Китаю.

"Якщо люди дивляться на результати і думають, що російські технології не виправдали очікувань, я підозрюю, що багато країн можуть переключитися на те, що може запропонувати їм Китай", - додає екс командувач.