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ПОЛІТИКА

Слабкість США у питанні України лише стимулюватиме Китай – The Telegraph

20 січня 2025, 18:27
Слабкість США у питанні України лише стимулюватиме Китай – The Telegraph
Диктатори не розмовляють мовою умиротворення.

Коли Дональд Трамп вступить на посаду, його найбільшим викликом буде те, як він впорається з новою віссю тоталітарних держав. Ця вісь включає Китай, Північну Корею, росію, Іран, М'янму та зростаючу кількість інших країн. З Китаєм в центрі, вона становить найбільшу загрозу, з якою вільний світ стикався з часів холодної війни.

Зараз Китай розбудовує свою армію і флот вражаючими темпами, щоб кинути виклик США. Він заявив про своє право власності на спірні стратегічні території в Південно-Китайському морі. Можливо, найбільш критичною є його загроза вторгнення на Тайвань.

Про це пише The Telegraph.

Політик наполягає на тому, що Китай все ще залишається дуже близьким партнером путінської росії. Обидві країни спостерігали за хаотичним виведенням західних військ з Афганістану і прийшли до однакового висновку, що Заходу бракує лідерства і наполегливості, щоб дотримуватися курсу. Саме ця поразка надихнула путіна на вторгнення в Україну. 

"Сувора реальність полягає в тому, що більшість європейських країн проігнорували ці сигнали й послабили свою обороноздатність, витрачаючи кошти на те, що вони вважали внутрішніми пріоритетами", — пише у виданні британський політик Іан Данкан Сміт.

Плани Трампа досягти певної мирної угоди між путіним і президентом Зеленським, на перший погляд, похвальні. Однак, як знали Рональд Рейган і Маргарет Тетчер, урок Другої світової війни полягає в тому, що мир без справедливості ніколи не буває тривалим. Україна заслуговує на більше, ніж короткострокове врегулювання, в якому путін буде винагороджений за свою жорстокість, додає політик.

"Я сподіваюся, що президент Трамп визнає, що скрутне становище України виникло через слабке лідерство Заходу і його умиротворення росії та Китаю", — підсумував британський політик.

СШАКитайвійнаДональд ТрампВолодимир Зеленський

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