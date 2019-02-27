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Слідчий ДБР їхав п’яним за кермом

Державне бюро розслідувань проведе перевірку дій щодо цього слідчого
У Києві екіпаж Національної поліції зупинив автомобіль, водієм якого виявився слідчий Державного бюро розслідувань, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.
Слідчий ДБР їхав п’яним за кермом Фото: з відкритих джерел

Це сталося 26 лютого о 1:30, повідомляє ДБР.

Стосовно чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення з ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Державне бюро розслідувань проведе перевірку дій щодо цього слідчого.

"Ми дочекаємося результатів перевірки, яку проведе Управління внутрішнього контролю, і після цього будемо приймати рішення стосовно цього працівника. Це не буде затягнуто у часі", – повідомив директор ДБР Роман Труба.

Він вважає, що ДБР як новий правоохоронний орган має стати прикладом для інших, тому ніхто з працівників "не має права на помилку".

"Ми нікого не будемо "прикривати". Не можна працювати в ДБР та порушувати закон. Кожен, хто буде це робити, має піти з Державного бюро розслідувань", – заявив Труба.

Раніше у Києві затримали п’яного підполковника СБУ, який під погрозою пістолета викрав авто у таксиста.

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27 02 2019 09:43
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