Слідчий ДБР їхав п’яним за кермом
Це сталося 26 лютого о 1:30, повідомляє ДБР.
Стосовно чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення з ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).
Державне бюро розслідувань проведе перевірку дій щодо цього слідчого.
"Ми дочекаємося результатів перевірки, яку проведе Управління внутрішнього контролю, і після цього будемо приймати рішення стосовно цього працівника. Це не буде затягнуто у часі", – повідомив директор ДБР Роман Труба.
Він вважає, що ДБР як новий правоохоронний орган має стати прикладом для інших, тому ніхто з працівників "не має права на помилку".
"Ми нікого не будемо "прикривати". Не можна працювати в ДБР та порушувати закон. Кожен, хто буде це робити, має піти з Державного бюро розслідувань", – заявив Труба.
Раніше у Києві затримали п’яного підполковника СБУ, який під погрозою пістолета викрав авто у таксиста.
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