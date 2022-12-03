Слідом за ЄС обмеження ціни на російську нафту запровадили G7 і Австралія
03 грудня 2022, 13:39
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Двадцять сім країн, які входять до Європейського Союзу, а також Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія завершили узгодження граничної ціни російської нафти на рівні $60 за барель.
Про це інформує Міністерство фінансів США.
Це означає, що всі 32 держави надаватимуть послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою лише в тому разі, якщо її закупили за ціною $60 за барель або нижчою. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування перевезень.
Країни встановили це обмеження, щоб скоротити доходи росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, але водночас не допустити припинення поставок і стрибка світових цін на нафту. США та Євросоюз відмовилися закупати російську танкерну нафту, тому заходи "особливо важливі для країн із низьким і середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків війни росії в Україні".
Нагадаємо, що з 5 грудня ЄС вводить граничну ціну на російську нафту.