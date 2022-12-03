Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Слідом за ЄС обмеження ціни на російську нафту запровадили G7 і Австралія

03 грудня 2022, 13:39
Слідом за ЄС обмеження ціни на російську нафту запровадили G7 і Австралія
Фото: з вільних джерел
Двадцять сім країн, які входять до Європейського Союзу, а також Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія завершили узгодження граничної ціни російської нафти на рівні $60 за барель.
Про це інформує Міністерство фінансів США.
 
Це означає, що всі 32 держави надаватимуть послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою лише в тому разі, якщо її закупили за ціною $60 за барель або нижчою. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування перевезень.
 
Країни встановили це обмеження, щоб скоротити доходи росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, але водночас не допустити припинення поставок і стрибка світових цін на нафту. США та Євросоюз відмовилися закупати російську танкерну нафту, тому заходи "особливо важливі для країн із низьким і середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків війни росії в Україні".
 
ЄСАвстраліяобмеженняG7цінаціна на нафтуросійська нафта

Останні матеріали

Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Політика
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2022, 10:19
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Технології
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 12:25
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Бізнес & Фінанси
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Олесь Євтєєв – 02 грудня 2022, 11:52
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Cуспільство
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 09:52
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Політика
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 12:17
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Політика
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 09:29
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Політика
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Переклад iPress – 30 листопада 2022, 13:08
Перший у світі флот морських дронів.
Cуспільство
Перший у світі флот морських дронів. "PEACE Дец" з компанією та 500 аеродронів від Люка Скайвокера
Наталія Дегтяренко – 30 листопада 2022, 11:22
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється