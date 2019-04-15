Слідство ФСБ продовжило на три місяці розслідування у справі українських моряків
"Слідство ФСБ продовжило термін попереднього розслідування у справі проти військовополонених моряків на три місяці - до кінця серпня. Також слідство клопоче перед судом про продовження строку утримання під вартою всіх військовополонених - до кінця липня", - повідомив Полозов на сторінці Facebook.
Сьогодні, завтра і в середу призначено чергові судові засідання. Очікується, що на засіданнях зможуть бути родичі українців.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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