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ПОЛІТИКА

Словаччина хоче передати Україні свої МІГ-29 разом із Польщею

09 березня 2023, 12:38
Словаччина хоче передати Україні свої МІГ-29 разом із Польщею
Фото: wikipedia.org
Варшава вже підтвердила такий крок.

Словаччина має передати свої винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею.

Про це повідомляє міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Facebook.

"Думаю, настав час приймати рішення", - написав він, зазначивши, що

Надь повідомив, що розмовляв із міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком на зустрічі ЄС у Стокгольмі, і його запевнили, що Варшава погодиться на спільний процес передачі МіГ-29 Україні.

"Підтверджую, що Польща офіційно згодна з тим, що ми разом відправимо МіГи в Україну", - заявив Надь.

За його словами, в Україні вмирають люди. "Ми реально можемо їм допомогти. Полікантство Словаччини недоречне. Це нелюдяно та безвідповідально", - додав він.

Нагадаємо, президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив минулого місяця, що країна може розпочати переговори про постачання літаків після того, як Київ офіційно запросить їх.

ПольщавійнаСловаччинаМіГ-29

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