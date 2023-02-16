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Словаччина кілька тижнів не випускає з України німецькі гаубиці для ремонту

16 лютого 2023, 19:52
Словаччина кілька тижнів не випускає з України німецькі гаубиці для ремонту

У середині грудня минулого року компанія Kraus-Maffei Wegmann за наказом ЗС Німеччини створила ремонтний центр поблизу словацького міста Міхаловце на кордоні з Україною, щоб ремонтувати зламані гаубиці, зенітні установки Gepard та системи MARS.

Проте Словаччина не дозволяє зброї перетнути кордон і потрапити в ремонтний центр, через як вона повідомляє, на невирішені юридичні питання та імпортні мита.

Про це написав німецький Business Insider.

Фури з 15 несправними самохідними гаубицями чекають перед словацьким кордоном, щоб продовжити свою подорож. Важкі артилерійські установки на українській стороні є надзвичайно важливими для оборони, пише видання. 

Щоб хоча б частково розрядити ситуацію, німецьке Міністерство оборони час від часу перевозить зброю через сусідні країни ЄС, що означає не лише сотні кілометрів об'їздних шляхів, а значну втрату часу на ремонт” - йдеться в матеріалі. 

Пускові установки MARS і танки Gepard також будуть частково відремонтовані в Німеччині.

Наразі не зрозуміло, чому Словаччина реагує так, незважаючи на відповідну урядову угоду. Німецька сторона визнає, що деякі юридичні питання, пов'язані з ремонтним центром, були проігноровані через швидкість, з якою угода була укладена наприкінці минулого року.

Словаччинаобмеженнякордон

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