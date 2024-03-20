Словаччина ліквідувала підрозділ по боротьбі з хабарництвом, незважаючи на критику ЄС

У Брюсселі не поспішають карати Фіцо, зважаючи на "уроки Орбана".

20 березня влада Словаччини ліквідувала спеціальний підрозділ прокуратури (USP) у справах про хабарництво, який здійснював нагляд за чутливими справами про корупцію, в тому числі пов'язаними з посадовцями правлячої партії Smer прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Reuters.

"Незважаючи на занепокоєння Європейського Союзу, але, схоже, навряд чи [Словаччина] найближчим часом зіткнеться з великими фінансовими санкціями, подібними до тих, які отримала Угорщина за недоліки у сфері верховенства права. Ліквідація USP є частиною ширшого перегляду кримінального кодексу, який прем'єр-міністр Роберт Фіцо проштовхнув, незважаючи на протести громадськості та попередження ЄС", – зазначає агентство.

Критики кажуть, що Фіцо завдає шкоди демократії так само, як це зробив прем'єр-міністр Віктор Орбан у сусідній Угорщині, яку багато хто вважає "enfant terrible" ("жахливою дитиною") ЄС та через що Єврокомісія заморозила близько 20 мільярдів євро допомоги Будапешту за підрив демократичних стримувань і противаг.

Джерела Reuters у Брюсселі не очікують, що подібне покарання щодо Словаччини буде застосоване найближчим часом.

"Було б передчасно йти на будь-які серйозні каральні кроки. Наразі ми не розглядаємо Словаччину як серйозну проблему в міжнародних відносинах, наприклад, щодо України", – сказав один з дипломатів ЄС, який попросив не називати його ім'я.

Фіцо та Орбан поділяють критику України та "голубину" позицію щодо росії. Але перший залишає такі коментарі для своєї внутрішньої аудиторії, тоді як другий неодноразово гальмував пакети підтримки Києва з боку ЄС та санкції проти Москви.

Представник ЄС заявив про обережне «балансування», щоб не відштовхнути Фіцо, а також про намагання справедливо оцінити стан демократії в Словаччині, колишній комуністичній країні з населенням близько 5,5 мільйона чоловік на сході ЄС.

"Ви маєте бути дуже обережними з цим. Є уроки, винесені з Угорщини", – сказав про Словаччину інший чиновник з центральних інституцій ЄС, додавши, що Єврокомісія має швидко розпочати справу про "порушення" щодо ліквідації антикорупційної прокуратури.

Третій чиновник ЄС сказав, що це може статися вже найближчими тижнями. Така справа може дійти до найвищого суду Євросоюзу і врешті-решт призвести до певних штрафів.

Фіцо неодноразово звинувачував USP, яка займалася справами, пов'язаними з високопосадовцями та політиками з його партії Smer, в упередженості. У лютому Європейська комісія попередила Братиславу, що його реформа кримінального законодавства матиме "прямий і значний негативний вплив на право ЄС і фінансові інтереси Союзу".