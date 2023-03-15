Словаччина на засіданні уряду розгляне питання про передачу МіГ-29 для України

Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29, які було знято з озброєння минулого року.

Уряд Словаччини 15 березня почав обговорювати питання про передачу Україні своїх старих винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє словацьке видання Pravda.

Як зазначається, перед початком засідання кілька міністрів у коментарях ЗМІ підтвердили, що питання про винищувачі планують розглядати.

Віцепрем'єрка Вероніка Ремішова заявила, що Словаччина фактично вже не потребує цих літаків.

"Найкраще для Словаччини було б віддати їх Україні", – зауважила вона.

Ремішова додала, що у цьому питанні головне зробити все згідно із законодавством і важливо дослухатися до позиції Мін'юсту.

"Для мене важливою буде позиція Мін'юсту", – підкреслила вона.

Перед засіданням уряду міністр оборони Ярослав Надь повторив, що Словаччина повинна отримати матеріальну та фінансову компенсацію за винищувачі. Він також запевнив, що про передачу літаків Україні точно йтиметься.

"Це точно буде обговорюватися", – сказав очільник оборонного відомства. Окрім того, він додав, що зможе прокоментувати детальніше вже після зустрічі.

Нагадаємо, раніше міністр казав, що Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29, які було знято з озброєння минулого року.

Міністр економіки Карел Хірман зазначив, що винищувачі, якщо будуть передані, "не лише допоможуть Україні захищати свою територію, своїх цивільних, а й посприяють обороні Словаччини".

На зустрічі присутній також начальник Генштабу ЗС Словаччини, генерал Даніель Змеко.