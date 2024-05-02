Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні – Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився відправляти словацьких солдатів в Україну.
Про це повідомляє Aktuality.
Під час години запитань до уряду, у відповідь на заяви президента Франції Еммануеля Макрона, Фіцо виключив відправку словацьких солдатів в Україну.
"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні, і я посилаю дуже чіткий сигнал всій Словаччині, що незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", – підсумував він.
Щодо заяви президента Франції, Фіцо зазначив, що це має бути двосторонньою справою.
"Суверенні висловлювання суверенних політиків є суто справою Франції, а не Словаччини", – додав він.
Як зазначив прем'єр Словаччини, заяви про відправлення іноземних військ до України є "кроком до третьої світової війни".