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Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні – Фіцо

02 травня 2024, 21:33
Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні – Фіцо
Фото: news.yahoo.com
Фіцо виключив відправку словацьких солдатів в Україну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився відправляти словацьких солдатів в Україну.

Про це повідомляє Aktuality.

Під час години запитань до уряду, у відповідь на заяви президента Франції Еммануеля Макрона, Фіцо виключив відправку словацьких солдатів в Україну.

"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні, і я посилаю дуже чіткий сигнал всій Словаччині, що незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", – підсумував він.

Щодо заяви президента Франції, Фіцо зазначив, що це має бути двосторонньою справою.

"Суверенні висловлювання суверенних політиків є суто справою Франції, а не Словаччини", – додав він.

Як зазначив прем'єр Словаччини, заяви про відправлення іноземних військ до України є "кроком до третьої світової війни".

 

війна в Україніросія окупантиРоберт ФіцоНАТО

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