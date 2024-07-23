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ПОЛІТИКА

Словаччина озброює Україну, хоч і не хоче цього робити – Bloomberg

23 липня 2024, 10:33
Словаччина озброює Україну, хоч і не хоче цього робити – Bloomberg
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Уряд виступає проти прямої військової допомоги, але не обмежує приватних виробників.

Міністр оборони Словаччини наполягає на значному збільшенні виробництва боєприпасів. І хоча його уряд вперто відмовляється озброювати Україну, снаряди словацького виробництва все ж таки потрапляють на фронт.

Цього року виробництво великокаліберних снарядів у Словаччині очікується на рівні 125 тисяч одиниць, а наступного країна хоче збільшити цей показник до 200 тисяч.

Про це пише Bloomberg.

Центральноєвропейська країна має намір збільшити виробництво великокаліберних снарядів до 200 000 наступного року з 125 000 цього року, заявив Роберт Калінак, міністр оборони і близький союзник прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Але уряд не має повного контролю над тим, куди потрапляють ці снаряди, оскільки, за словами міністра оборони Роберта Калінака, покупці самі вирішують, що робити з придбаними боєприпасами.

Посадовець також заперечив, що продаж снарядів словацького виробництва Україні напряму або через третіх осіб суперечить позиції уряду, який виступає проти військової допомоги Києву.

"У нашій політичній декларації сказано, що ми не будемо надавати безкоштовну військову допомогу Україні, тому що таким чином ми будемо підтримувати конфлікт. Але ми не будемо обмежувати оборонне виробництво, коли воно підтримує валовий внутрішній продукт, тому що таким чином я б зашкодив інтересам Словаччини", – сказав Калінак.

На початку 1990-х років виробництв снарядів у Словаччині о впало на 90%, залишивши десятки тисяч людей без роботи, а покинуті збройові заводи стали нагадуваннями про занепаду галузі.

Але вторгнення росії в Україну відродило інтерес до збройової промисловості і спонукало словацькі компанії спробувати збільшити виробництво.

Коли прем’єр Роберт Фіцо прийшов до влади в жовтні минулого року, він заявив, що вкладе 100 мільйонів євро у відродження галузі, яка також виробляє гаубиці і міномети. Тепер Калінак думає наперед і хоче, щоб словацькі компанії були залучені до кожного етапу ланцюжка поставок для виробництва боєприпасів. На досягнення цієї мети підуть роки, сказав він, не уточнюючи деталей.

Уряд Фіцо припинив прямі військові поставки в Україну з власних запасів. Його попередники відправляли в Україну боєприпаси, танки, системи С-300 і навіть парк літаків МіГ-29. Водночас Фіцо заявив, що його уряд не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів від приватних виробників.

Колишній міністр оборони Ярослав Над розповів, що переважна більшість продукції зі словацьких заводів, які виробляють 155-мм боєприпаси, йде в Україну.

"У 2023 році практично всі виробничі потужності на наступні три роки були продані Україні, або безпосередньо, або через інші країни", – уточнив він

Хоча цей крок допоміг Києву поповнити свої запаси боєприпасів, Словаччина залишається вкрай скептично налаштованою щодо подальшого приєднання України до західного світу.

Фіцо рішуче виступає проти членства України в НАТО, незважаючи на те, що Словаччина підписала декларацію на саміті НАТО у Вашингтоні, яка передбачає майбутнє України в рамках альянсу.

Словаччинаозброєннявійна в Україні

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