Словаччина передала Україні усі 13 анонсованих винищувачів МіГ-29
В новій партії – Збройні Сили України отримали ще 9 літаків.
Про це повідомило МЗС Словаччини.
Попередньо Словаччина відправила нам 4 винищувачі. Всього Збройні сили нашої країни отримають від Словаччини 13 літаків.
Словаччина вже передала Україні всі 13 заявлених винищувачів МіГ-29. Після того, як було передано 4 одиниці, решту – 9 одиниць також успішно передали українським силам.
МЗС зазначає, що передавали винищувачі наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку.
В Міноборони Словаччини подякували усім, хто був залучений до цієї справді "важливої та складної" логістичної операції. Очільник оборонного відомства Ярослав Надь зауважив, що літаки МіГ-29 є значною підтримкою України у захисті від російської військової агресії та у захисті людських життів.
"До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас невикористовувані. Ми правильно робимо", – сказав міністр.