Словаччина передала Україні усі 13 анонсованих винищувачів МіГ-29

Словаччина завершила передачу багатоцільових винищувачів четвертого покоління МіГ-29 Україні.

В новій партії – Збройні Сили України отримали ще 9 літаків.

Про це повідомило МЗС Словаччини.

Попередньо Словаччина відправила нам 4 винищувачі. Всього Збройні сили нашої країни отримають від Словаччини 13 літаків.

Словаччина вже передала Україні всі 13 заявлених винищувачів МіГ-29. Після того, як було передано 4 одиниці, решту – 9 одиниць також успішно передали українським силам.

МЗС зазначає, що передавали винищувачі наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку.

В Міноборони Словаччини подякували усім, хто був залучений до цієї справді "важливої та складної" логістичної операції. Очільник оборонного відомства Ярослав Надь зауважив, що літаки МіГ-29 є значною підтримкою України у захисті від російської військової агресії та у захисті людських життів.

"До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас невикористовувані. Ми правильно робимо", – сказав міністр.