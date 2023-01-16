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ПОЛІТИКА

Словаччина передала Україні восьму гаубицю Zuzana 2

16 січня 2023, 19:18
Словаччина передала Україні восьму гаубицю Zuzana 2
Фото: twitter.com/JaroNad
Для України виготовлять ще 16 гаубиць Zuzana 2, які спільно профінансують Данія, Німеччина і Норвегія

Словаччина передала Україні восьму самохідну артилерійську установку Zuzana 2 за контрактом, який передбачав поставку цього типу зброї.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Словаччина твердо стоїть на боці України, яка продовжує боротися з незаконною агресією. Вже 8-ма гаубиця Zuzana 2 тепер у безпеці в руках Збройних Сил України", - написав Надь у Twitter.

Окрім виконання контракту на постачання восьми гаубиць Zuzana 2, Konštrukta-Defence виготовить для України ще 16 гаубиць Zuzana 2, які спільно профінансують Данія, Німеччина і Норвегія.


УкраїнавійнаСловаччиназброягаубиця

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