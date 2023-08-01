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Словаччина передала Збройним силам самохідки Zuzana-2

01 серпня 2023, 17:07
Словаччина передала Збройним силам самохідки Zuzana-2
Фото: Zuzana-2, Ярослав Надь у Twitter
Сьогодні відбулась церемонія передачі гаубиць, на якій були присутні прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор і міністр оборони Міртін Скленар. Словачччина відновила постачання самохідних гаубиць Zuzana 2 для потреб армії України.

Про це повідомив портал новин sme.sk.

Йдеться про передачу 2-ох з 16 гаубиць загальною вартістю €90 млн, виробництво яких для ЗСУ спільно фінансують Данія, Норвегія і Німеччина.

На церемонії передачі гаубиць були присутні прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор та міністр оборони Міртін Скленар.

"Захист України та здатність протистояти російській агресії в інтересах усіх нас. Світ, в якому не діють правила і не поважаються міжнародні правила, для нас неприйнятний. Наш обов'язок – допомагати тим, чим ми можемо", – сказав міністр.

 
СловаччинаZuzanaЗСУ

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