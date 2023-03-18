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Словаччина підписала угоду з Україною про передачу МіГ-29

18 березня 2023, 19:55
Словаччина підписала угоду з Україною про передачу МіГ-29
Фото з вільного доступу
Завдяки словацькій техніці Україна зможе захистити більше людських життів.

Виконувач обов'язків міністра оборони Словаччини Ярослав Надь підписав угоду з Україною про передачу Києву 13 винищувачів радянського виробництва МіГ-29 та двох комплексів протиповітряної оборони "Куб".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Міноборони Словаччини також наголосило, що безкоштовна передача Києву військової техніки відповідає зовнішньополітичним інтересам Братислави та загальним принципам міжнародного права.

Про те, що словацький уряд схвалив передачу МіГ-29 Україні, стало відомо 17 березня. Ймовірно, йдеться про десять винищувачів, які до вересня минулого року перебували на озброєнні в Словаччині, і три знятих з озброєння, їх використовують на запчастини.

За словами Надя, винищувачі оцінюються у 400 мільйонів доларів. Як компенсацію за винищувачі та частину ракетного комплексу Братислава отримає 900 мільйонів євро від Європейського фонду світу та сучасні американські технології у 700 мільйонів доларів.

Про відправку чотирьох МіГ-29 Україні також заявила Польща.

Україна просить бойових літаків у партнерів практично з початку широкомасштабного російського вторгнення, зазначає видання. Польща та Словаччина тривалий час заявляли про можливість таких поставок, але не оголошували про них офіційно, очікуючи на узгодження ініціативи із західними союзниками.

ПольщаСловаччинавійна в УкраїніМіГ-29винищувачі

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