Словаччина планує запустити новий потяг Київ-Братислава

Він може почати курсувати вже в цьому році.

Словаччина заявила про готовність запустити новий потяг Київ-Братислава вже в середині грудня.

Про це йшлося на Шостому засіданні Українсько-Словацької змішаної комісії, напсало Міністерство економіки України.

На сьогодні досягнута угода про реалізацію залізничного сполучення Київ-Братислава з пересадкою у Чопі.

Маршрут буде прокладений вже на розпочатому будівництві лінії європейської колії між Ужгородом і Чопом можливу майбутню пряму лінію Ужгород – Чоп – Кошице – Братислава.

Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що нове сполучення хочуть запустити з огляду на зростання вантажних залізничних та пасажирських перевезень між Україною та Словаччиною.

Новий поїзд розпочне виконувати рейси вже у середині грудня.

Крім того, на зустрічі обговорювалось питання продовження модернізації пункту пропуску “Ужгород – Вишнє Нємецьке” та розширення пропускної спроможності пункту “Малий Березний – Убля”.