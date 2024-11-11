Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словаччина планує запустити новий потяг Київ-Братислава

11 листопада 2024, 19:52
Словаччина планує запустити новий потяг Київ-Братислава
Він може почати курсувати вже в цьому році.

Словаччина заявила про готовність запустити новий потяг Київ-Братислава вже в середині грудня.

Про це йшлося на Шостому засіданні Українсько-Словацької змішаної комісії, напсало Міністерство економіки України.

На сьогодні досягнута угода про реалізацію залізничного сполучення Київ-Братислава з пересадкою у Чопі. 

Маршрут буде прокладений вже на розпочатому будівництві лінії європейської колії між Ужгородом і Чопом можливу майбутню пряму лінію Ужгород – Чоп – Кошице – Братислава. 

Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що нове сполучення хочуть запустити з огляду на зростання вантажних залізничних та пасажирських перевезень між Україною та Словаччиною. 

Новий поїзд розпочне виконувати рейси вже у середині грудня.

Крім того, на зустрічі обговорювалось питання продовження модернізації пункту пропуску “Ужгород – Вишнє Нємецьке” та розширення пропускної спроможності пункту “Малий Березний – Убля”.

 
СловаччинапотягУкраїна

Останні матеріали

Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Чому
Політика
Чому "Третю світову війну" виграє Дональд Трамп. Як перемогти "Вісь зла" – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 12:15
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Політика
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 01:12
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється