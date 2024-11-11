Словаччина планує запустити новий потяг Київ-Братислава
Словаччина заявила про готовність запустити новий потяг Київ-Братислава вже в середині грудня.
Про це йшлося на Шостому засіданні Українсько-Словацької змішаної комісії, напсало Міністерство економіки України.
На сьогодні досягнута угода про реалізацію залізничного сполучення Київ-Братислава з пересадкою у Чопі.
Маршрут буде прокладений вже на розпочатому будівництві лінії європейської колії між Ужгородом і Чопом можливу майбутню пряму лінію Ужгород – Чоп – Кошице – Братислава.
Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що нове сполучення хочуть запустити з огляду на зростання вантажних залізничних та пасажирських перевезень між Україною та Словаччиною.
Новий поїзд розпочне виконувати рейси вже у середині грудня.
Крім того, на зустрічі обговорювалось питання продовження модернізації пункту пропуску “Ужгород – Вишнє Нємецьке” та розширення пропускної спроможності пункту “Малий Березний – Убля”.