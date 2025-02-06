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​Словаччина почала отримувати російський газ через "Турецький потік"– ЗМІ

06 лютого 2025, 14:55
​Словаччина почала отримувати російський газ через
Фото: УНН
Голова компанії SPP Войтех Ференч заявив, що не планує розривати контракт з російським "Газпромом", який діє до 2034 року.
Словацька компанія SPP з 1 лютого почала імпортувати російський газ через газопровід "Турецький потік". Очікується, що поставки подвояться з квітня.
 
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ.
 
В інтервʼю виданню Dennik голова компанії Войтех Ференч заявив, що  не планує розривати контракт з російським "Газпромом", який діє до 2034 року.
 
Він також сказав, що транспортування неросійського газу коштуватиме на 90 мільйонів євро дорожче, через підвищену, за його словами, плату за транзит.
 
Раніше Словаччина імпортувала російський газ через Україну, яка припинила його транспортування на початку року після завершення відповідного контракту з "Газпромом". 
СловаччинаТурецький потіквійна в Україні

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